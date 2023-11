Ferramenta propõe radiografia da educação no Estado

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, o secretário de educação do Estado, Hélio Daher, e o secretário de educação de Campo Grande, Lucas Henrique Bitencourt, conheceram nesta segunda-feira, 13 de novembro, a proposta para o desenvolvimento de uma ferramenta de extração de dados e validação de informações para ajudar na gestão da educação e acompanhamento pela Corte de Contas.

A apresentação da ferramenta foi feita pelo diretor-presidente de uma empresa de inteligência artificial especializada em extrair e estruturar dados, Waldisnei Amorim, e pela gerente de projetos Laís Filter. Também participaram da reunião o conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, a chefe da Diretoria de Comunicação do TCE, Alexsandra Oliveiras, a superintendente de políticas educacionais da SEMED, Ana Cristina Dorsa, e a técnica da Divisão de Educação da SEMED, Ana Rita Silveira.

Juntos, eles conheceram a proposta para um Sistema Integrado de Auditoria Pública que concentraria o recebimento de dados estruturados da área da educação e geraria relatórios, facilitando a prestação de contas. A ferramenta, já utilizada em outros Estados, pode ser adequada às necessidades do Mato Grosso do Sul.

Na apresentação, a gerente de projetos Lais Filter, explicou que a ferramenta pode ser desenvolvida de acordo com as necessidades do TCE-MS, com o viês mais orientativo e pedagógico, e secretarias de educação. “Essa ferramenta do nosso sistema integrado de auditoria busca os dados estruturados dos jurisdicionados, o que proporciona para os gestores uma tomada de decisão mais efetiva, além da transparência”.

O conselheiro substituto, Célio Lima de Oliveira, coordenador-geral do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância do TCE-MS, ressaltou que “um dos maiores gargalos identificados pelo nosso Comitê ampliado é a falta de um cadastro unificado da demanda de vagas, principalmente, para as creches. Então essa reunião foi para alinharmos as necessidades e ouvir uma proposta de solução para agilizar o planejamento para conter o déficit de vagas!”.

Para o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, esse é mais um passo para auxiliar o jurisdicionado na tomada de boas decisões. “A ideia é implantar um programa que possamos ter conhecimento do todo, de todas as escolas do Mato Grosso do Sul, qual é a condição, a qualidade de ensino, vagas. Queremos uma radiografia da área educacional e queremos construir em conjunto uma proposta que envolva toda a sociedade para ofertarmos possibilidade de solução e a mesma oportunidade para todas as crianças”.

A proposta foi bem aceita pelos secretários de educação do Estado, Hélio Daher, e da Capital, Lucas Bitencourt. “A principal palavra é o planejamento, a curto, médio e longo prazo, para entendermos essa grande realidade e buscarmos soluções para sanar, entre outras questões, o déficit de vagas”, afirmou Lucas.

Para o secretário de educação do Estado, Helio Daher, essa é uma ferramenta que traz integração e transparência, dois importantes eixos de trabalho para a educação. “Ela vai nos possibilitar a análise da demanda reprimida, acompanhamento da vida escolar dos alunos e a entrega da transparência para a população”, concluiu.

