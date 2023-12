Ginásio Guanandizão volta a receber grandes eventos após nova cobertura e isolamento termoacústico

O Guanandizão volta a ser palco de grandes eventos após dois meses de trabalhos e reformas no local. A empresa contratada concluiu a instalação das placas de isolamento termoacústico no ginásio.

O que foi feito?

Ao todo estão instalados cerca de 7.063,13 m² de placas em toda a cobertura do Ginásio. A acústica está melhor e a temperatura interna também. A instalação do material acabou também com as goteiras no poliesportivo. A empresa é a mesma que executou serviços em parques esportivos em outros estados e países.

O ginásio Guanandizão é um local que recebe diversos eventos, sendo esportivos, musicais, culturais. O local já recebeu competições de vôlei, ginástica artística, shows, entre outros.

No último fim de semana recebeu mais de 17 mil pessoas para o 5º Festival de Ginástica de Gala da Reme (Rede Municipal de Ensino) e Jornada Estadual da Juventude de Mato Grosso do Sul.

O local também recebe ações do movimenta campo grande, projeto esportivo do município. As modalidades são de futebol de campo, futsal, zumba e pilates. Recentemente a Fundação abriu o atendimento da oficina de ginástica rítmica.

