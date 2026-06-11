Crea-MS inicia Semana do Meio Ambiente com debates sobre sustentabilidade

Evento reúne especialistas para debater sustentabilidade e oferece atividades gratuitas, como descarte de eletrônicos e distribuição de mudas nativas

O seminário da XIII Semana do Meio Ambiente do Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul) teve início nesta quinta-feira (11), em Campo Grande, reunindo profissionais e especialistas para discutir sustentabilidade e o papel das engenharias, da agronomia e das geociências na preservação ambiental. A programação segue até sexta-feira (12), na sede do Conselho.

Além dos debates técnicos, o evento promove atividades práticas e gratuitas voltadas à população. Durante os períodos da manhã e da tarde, está sendo realizado o Drive-Thru de dispositivos eletrônicos, permitindo o descarte correto de equipamentos sem uso.

A programação também inclui a distribuição gratuita de mudas de espécies nativas do Cerrado e oficinas de plantio e compostagem doméstica, com foco na conscientização ambiental e na adoção de práticas sustentáveis no cotidiano.

De acordo com a presidente do Crea-MS, a engenheira agrimensora Vânia Mello, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas).

“Nosso objetivo é aproximar a engenharia da sociedade por meio de ações práticas e educativas. Ao facilitar o descarte correto de eletrônicos e incentivar o plantio de árvores, o Crea-MS reafirma seu compromisso com as metas da Agenda 2030 da ONU, mostrando que a técnica e a preservação ambiental caminham juntas para o futuro do nosso estado”, destacou.

As atividades são gratuitas e não exigem inscrição prévia para o público interessado em participar das oficinas ou realizar o descarte de materiais eletrônicos.

Serviço:

Drive-Thru de Lixo Eletrônico: das 9h às 17h

Distribuição de mudas e oficinas de plantio: das 13h às 17h

Local: Estacionamento do Crea-MS (Rua Sebastião Taveira, 268 – São Francisco, Campo Grande – MS)

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