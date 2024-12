Motorista que morreu em grave acidente na BR-262 estava a caminho da casa da avó

Foi identificado como Rosemiro Cézar Magalhães, de 39 anos, a vítima do grave acidente ocorrido na BR-262, próximo de Dois Irmãos do Buriti, que deixou o veículo completamente destruído.

A vítima era moradora de Sidrolândia e tinha como destino a cidade de Anastácio, onde passaria festas de fim de ano na casa da avó. O acidente aconteceu após o VW Voyage em que Rosemiro estava perder o controle da direção, e bater contra uma árvore.

Com o impacto, o motorista morreu na hora e ficou com o corpo preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para realizar o resgate.

A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas para iniciar as investigações sobre as causas da batida.

