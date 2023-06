Acrissul incentiva consumidor a pesquisar preço da carne

Em queda acumulada de 35% desde janeiro deste ano, o valor da arroba do boi gordo continua sendo pressionado para baixo. A retração poderia ser debitada na conta do velho “ciclo da pecuária”, mas o fato é que só o criador vem sentindo a queda de preço, ou seja, é um fenômeno que só acontece da porteira para dentro e não chega ao consumidor.

Sondagens feitas pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) no mercado varejista, chegaram à conclusão que os açougues têm significativa margem para reduzir o preço da carne, sem prejuízos. O outro problema é que consumidor não pesquisa por itens mais baratos antes de comprar.

Para estimular esse equilíbrio na cadeia produtiva, a associação está preparando o lançamento da campanha “Pesquise preço e pague menos pela carne” para incentivar o consumidor a procurar por preços mais baratos nos açougues de Mato Grosso do Sul.

Precisa de concorrência para preço baixar

“A ideia é fomentar a concorrência no mercado varejista para que os preços diminuam e aumente também o consumo de carne bovina pelo consumidor, terminando por alterar a atual relação de oferta e procura no mercado”, resume o presidente da Acrissul, o pecuarista Guilherme Bumlai.

Outro fato que contribui para entender esse mercado é que na comparação entre esse ano e o ano passado, o abate de bovinos no Brasil cresceu significativos 25%. Levando em consideração que 70% disso fica no mercado interno, para os brasileiros, significa que há muito carne no mercado, os frigoríficos continuam abatendo bem, pagando menos para o pecuarista, mas o preço menor não beneficia o consumidor.

A campanha planeja outras ações, como convênios com órgãos de defesa do consumidor para pesquisar sistematicamente os preços no varejo e também campanhas institucionais para incentivar o consumo da proteína bovina.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais em: Acrissul vai sediar Festival Internacional da Carne em setembro