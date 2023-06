Ministra participa de plenária estadual na Capital

A ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebet ( MDB), participa da apresentação da plenária estadual do Plano Plurianual (PPA) Participativo 2024–2027 que será realizada neste sábado (17), na Capital.

Além de Simone, estarão no debate o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República e a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. O Plano Plurianual (PPA) Participativo 2024–2027 é a oportunidade da população opinar e participar do planejamento do país para os próximos quatro anos.

Quem não conseguir participar presencialmente da Plenária no próximo sábado pode acessar a plataforma Brasil Participativo e votar em três programas do Governo Federal como prioritários, além de apresentar três propostas e votar em outras três. A plataforma fica ativa até o próximo dia 10 de julho.

O evento será das 10h às 13h no Teatro Glauce Rocha (R. Ufms, S/N – Universitário).

