Taxímetro: Corridas recebem aumento de 15% na bandeira 1 em Campo Grande

O campo-grandense vai pagar 15% mais caro na corrida de táxi a partir deste mês. A cobrança por quilômetro percorrido na bandeira 1 salta de R$3,36 para R$3,86. O reajuste foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande, na portaria da Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos).

Na bandeira 2, o quilômetro rodado aumentou de R$ 3,83 para R$ 4,41, também com reajuste de 15%. O adicional por volume transportado acima de 70 cm x 40 cm x 20 cm foi atualizado de R$ 0,40 para R$ 0,46. Outra situação com alta na cobrança foi no valor da hora parada, usada quando o táxi está parado no trânsito ou a espera do passageiro, o preço foi atual passa a ser R$ 30,91, antes R$ 27,90. A bandeirada do táxi comum subiu 11,11%, de R$ 4,50 para R$ 5,00.

No Aeroporto Internacional de Campo Grande, a bandeirada do táximetro registrou um reajuste um pouco menor de 5,14% e passou de R$ 8,56 para R$ 9,00. Todos os aumentos estão em vigor a partir deste sábado. O aumento foi estabelecido após análise do Processo Regulatório nº 035716/2025-94, da Agereg e avaliado pelo Conselho Municipal de Regulação e Controle Social.

Suzi Jarde