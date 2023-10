Policiais encontram entorpecentes avaliados em R$ 4 milhões em veículo abandonado

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), encontraram na tarde de ontem (03), quase 2 toneladas de maconha e skunk, em uma caminhonete abandonada na MS-156, em Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande. O condutor fugiu e segue sendo procurado pela polícia. De acordo com a polícia, os entorpecentes encontrados foram avaliados em R$ 4 milhões.

O flagrante aconteceu na área rural do município, durante uma fiscalização, quando os policiais avistaram uma Toyota Hilux de cor prata, e deram ordem de parada ao condutor. Ao avistar os policiais, o motorista acelerou a camionete em fuga. Após 25 quilômetros de perseguição, o condutor abandonou o veículo nas margens da rodovia e conseguiu fugir dentro de uma mata fechada.

Os agentes do DOF, realizaram uma vistoria, mas não conseguiram localizar o suspeito. No interior da Hilux, foram encontradas 1.9 toneladas de maconha e 24 quilos de skank.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Amambai e o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 4 milhões.

