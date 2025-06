Protagonismo feminino: inspirada em chaveirinho, jovem empreendedora transforma sonho em negócio de sucesso em MS

Empreendedorismo feminino cresce em MS, e Sebrae reforça importância do planejamento para novos negócios

Estudantes, donas de casa, aposentadas, com ou sem registro na carteira de trabalho: elas são empreendedoras! O percentual de mulheres que empreendem em Mato Grosso do Sul segue em crescimento, com destaque para as microempreendedoras individuais (MEIs).

Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul (Sebrae/MS) indicam que, atualmente, o estado conta com 69.806 MEIs mulheres, o que representa 45% do total de microempreendedores individuais registrados. Somente em Campo Grande, 29.317 mulheres estão formalizadas como MEIs, número equivalente a 44,9% do total na capital.

Mulheres jovens têm se destacado no empreendedorismo em Mato Grosso do Sul. Entre as MEIs, 14,49% têm entre 30 e 34 anos no estado, percentual semelhante ao de Campo Grande (14,55%). Esse perfil, com forte atuação nos setores de serviços e comércio de vestuário, aponta para o crescente protagonismo feminino em áreas estratégicas da economia local.

Francielle Bernardes Rabelo Ferreira faz parte desse percentual de empreendedoras atuantes na capital sul-mato-grossense. Aos 29 anos, a empresária está à frente da Estampi Art, uma empresa familiar especializada em produtos personalizados que, em quatro anos de existência, conquistou clientes de diversos segmentos e viu o número de pedidos e o faturamento crescerem significativamente, por meio de divulgação e vendas pela internet.

Francielle conta que a família sempre quis ter um negócio próprio e que o incentivo de seu pai foi fundamental para que esse sonho se tornasse realidade. E foi graças a um chaveirinho que ganhou de lembrança que a empresa de personalizados surgiu.

Em uma viagem à cidade de Aparecida (SP), os pais de Franciele se encantaram com um chaveirinho personalizado e decidiram trazê-lo como lembrança para a filha. Com o objeto em mãos e o apoio da família, a mãe e a tia de Francielle — que hoje trabalham na empresa — foram até São Paulo, onde fizeram cursos de qualificação para aprender a operar as máquinas e, assim, iniciar a confecção dos produtos.

Assim que a estrutura para a instalação da linha de produção começou a ser montada, Francielle entendeu que aquele era o momento de abraçar a oportunidade e se dedicar exclusivamente à Estampi Art. Pediu demissão do emprego e assumiu a empresa. A formação em Publicidade, Propaganda e Marketing também foi fator importante para que Francielle se sentisse segura para produzir as artes e divulgar os produtos.

“O medo de iniciar uma empresa existe e é inevitável. Montar uma empresa e dar continuidade a ela não é fácil, porque tem dias em que o desânimo chega. Mas, graças a Deus, sempre conseguimos seguir adiante, e hoje temos mais de 30 produtos em nosso catálogo. Quando iniciamos a empresa, recebemos a visita de uma consultora do Sebrae, que veio até nós e nos deu orientações sobre a parte financeira, controle de estoque e outros fatores burocráticos”, explica Francielle.

Diante do cenário de expansão, o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, destaca a importância da orientação especializada antes de iniciar um negócio. Ele afirmou que o Sebrae está preparado para apoiar o empreendedor desde o planejamento até a consolidação da empresa.

“Buscar orientação antes de abrir um negócio é um passo fundamental para quem quer empreender com mais segurança e planejamento. O Sebrae está preparado para oferecer esse suporte de forma completa, desde a fase inicial, ajudando o futuro empresário a entender as exigências legais e a formalização do seu empreendimento, até o acompanhamento contínuo na gestão financeira, estratégica e operacional da empresa. Nosso objetivo é caminhar junto com o empreendedor, oferecendo soluções personalizadas conforme a realidade de cada negócio.”

Desde então, Francielle se mantém atualizada sobre as novidades do mercado para sempre oferecer produtos inovadores aos clientes. Atuando nos nichos de brindes e presentes, o que no início eram pedidos pequenos, aos poucos, conforme a empresa foi ficando conhecida, se tornaram numerosos, atendendo empresas não só de Campo Grande, mas também de municípios de Mato Grosso do Sul, de outros estados brasileiros e até mesmo do Paraguai.

“Para o Dia das Mães, por exemplo, produzimos 900 canecas para uma empresa sediada em Campo Grande, que tem filiais em outros estados e no Paraguai. Pela primeira vez, precisamos emitir nota fiscal para fora do país. Hoje, ficamos muito felizes e realizados em termos clientes fidelizados, empresas como instituições financeiras, de ensino e de comércio em geral, que, no início da nossa jornada, pareciam inalcançáveis. Além dessas empresas, também conquistamos espaço atendendo políticos e personalidades da mídia em Mato Grosso do Sul. E meu pai, principal incentivador, também trouxe clientes que hoje são fidelizados”, diz a empreendedora, orgulhosa de sua trajetória.

Francielle utiliza as redes sociais para divulgar e vender os produtos. Apenas no Instagram, no @estampiart, a empresa tem mais de 10 mil seguidores, que acompanham as novidades e, por ali mesmo, entram em contato e realizam seus pedidos. A rapidez no atendimento e no envio são fatores que colaboram na fidelização dos clientes.

Com a evolução dos negócios, Francielle e sua família notaram a necessidade de ter um novo espaço para acomodar as máquinas e demais utensílios necessários à fabricação dos personalizados. O local ainda não foi definido, mas faz parte dos planos de expansão da empresa, que inclui também a compra de mais máquinas para ampliar o portfólio de produtos, além da contratação de novos funcionários.

A fisioterapeuta Priscila Oliveira é uma das clientes da empresa de Franciele. Sempre que precisa de algo especial, principalmente para presentear, encomenda os produtos da Estampi Art. Familiares de Priscila que foram presenteados com itens da empresa, também se tornaram clientes.

“Conheci a empresa por indicação de uma colega de trabalho, comecei a seguir nas redes sociais e, desde então, sempre que preciso de algo personalizado, encomendo deles. Já presenteei e fui presenteada com produtos produzidos por eles — a qualidade do serviço é excelente. Inclusive, encomendei com eles camisetas para ir ao show do RBD, quando a turnê passou pelo Brasil. Estava realizando um sonho de adolescência e eternizei o momento com a camiseta personalizada.”

A jornalista Kamila Alcântara conheceu a empresa de Franciele ao receber uma caneca personalizada. Ela destacou a relevância do empreendedorismo feminino em Mato Grosso do Sul.

“Uma amiga muito querida fez encomendas para um momento especial e escolheu uma forma de deixar tudo personalizado, com a nossa carinha. O mais diferente de um presente personalizado é que realmente foi feito para você! A pessoa pensou em você com planejamento, não é uma simples lembrancinha comprada na primeira loja. É algo para marcar um momento da vida. Sobre o empreendedorismo feminino, acho importante e necessário. Nosso estado ainda é muito patriarcal, e mulheres que conseguem seguir seus empreendimentos e sustentar seus planos e sonhos representam uma vitória para todas. É motivo de orgulho para todas nós!”

Francielle finaliza afirmando que foi desafiador iniciar um empreendimento aos 26 anos, sem experiência prévia, mas ressalta que, com o apoio da família e orientação especializada, cada obstáculo foi — e ainda é — superado. A empresária tem planos de fazer com que a empresa cresça ainda mais, principalmente nas redes sociais, seu principal canal de vendas, e dá dicas para quem também deseja empreender.

“É mais um desafio que acredito ser capaz de superar, porque tenho o apoio da minha família, que, assim como eu, se apaixonou pela produção de personalizados. Para nós, o trabalho não é uma obrigação, e sim uma satisfação. Como empreendedora, conquistei minha independência financeira e consigo conciliar meus horários para atender às demandas pessoais. Para quem, assim como eu, também sonha em empreender, aconselho que procure orientação e mantenha os pés no chão, porque, para que o retorno chegue, é preciso ter paciência. As dificuldades aparecem, sim, mas com foco, orientação e muito trabalho, o sucesso chegará.”

Empreender exige coragem, estratégia, conhecimento e uma rede de apoio. O Sebrae se posiciona como parceiro de quem quer transformar sonhos em empresas sustentáveis e de sucesso.

Com iniciativas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios, o Sebrae/MS incentiva a formalização e qualificação de empreendedores, especialmente mulheres, que cada vez mais ocupam espaços de destaque no mundo dos negócios.

Em 2024, o Sebrae/MS já atendeu mais de 122 mil empreendedores em todo o estado, sendo que cerca de 50 mil receberam atendimento direto dos consultores da instituição. Esses profissionais vão até os empreendimentos, escutam os desafios dos empresários e constroem soluções personalizadas.

“Nosso objetivo é caminhar junto com o empreendedor, oferecendo soluções conforme a realidade de cada negócio”, acrescentou Mendonça.

