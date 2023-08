Festa da Padroeira de Campo Grande celebra fé, cultura e gastronomia em evento histórico

A 21ª Festa da Padroeira da Arquidiocese de Campo Grande teve início nesta quinta-feira (3), e promete dez dias de celebração, música e devoção. O evento faz parte das comemorações do aniversário de 124 anos da Capital e conta com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). O local escolhido para abrigar a festa é o complexo dos altos da Avenida Afonso Pena, que passa a ser oficialmente chamado de Espaço Municipal de Cultura Vila Morena.

Com uma programação diversificada, a Festa da Padroeira irá até o dia 13 de agosto e promete atrair fiéis e amantes da música católica. Além das celebrações religiosas, o evento oferecerá apresentações de artistas sul-mato-grossenses e grandes nomes da música católica, como Álvaro e Daniel e a Comunidade Católica Colo de Deus.

Um dos destaques do evento é a Casa de Maria, espaço dedicado a uma exposição religiosa com elementos históricos sobre a mãe de Jesus, dogmas relacionados a ela e sua devoção, especialmente sob o título de Nossa Senhora de Abadia, que foi intitulada como Padroeira da Arquidiocese de Campo Grande pelo Papa Pio XII em 1957. A história da primeira imagem da Virgem de Abadia, que chegou a Campo Grande em 3 de agosto de 1912, também será apresentada na exposição.

Além da programação religiosa e cultural, a festa oferecerá uma praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, proporcionando aos visitantes uma experiência culinária única. Para as crianças, haverá uma área kids com atividades e brincadeiras para a diversão dos pequenos.

Os estandes de produtos religiosos também estarão presentes, oferecendo aos fiéis a oportunidade de adquirir artigos para fortalecer sua fé e devoção.

Confira a programação completa:

04/08 (sexta-feira)

21h – Show Oracional com Rodrigo Ferreira

06/08 (domingo)

21h30 – Apresentação de João Carlos e Savala

07/08 (segunda-feira)

21h30 – Show com Thiago e Miguel

10/08 (quinta-feira)

21h30 – Show com Patrecio Rocha

11/08 (sexta-feira)

21h – Apresentação de Cláudia Nascimento

21h30 – Show com Álvaro e Daniel

12/08 (sábado)

21h30 – Show com Pedro Salles

A Festa da Padroeira de Campo Grande é uma oportunidade única para celebrar a fé, conhecer a história religiosa da cidade e aproveitar momentos culturais e gastronômicos. O evento, que acontece no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, nos altos da Avenida Afonso Pena, tem início às 18 horas. Não deixe de prestigiar essa festa que promete unir religiosidade e cultura em um ambiente festivo e acolhedor.

Com Informações da Prefeitura de Campo Grande