Empresários de MS participam de maior feira nos EUA

Empresários de Mato Grosso do Sul participam da NRF 2023 Retail’s Big Show, principal evento de varejo do mundo, na cidade de Nova York (EUA). A comitiva é formada por 13 participantes do Estado e seis do Pará, além de consultores que acompanham o grupo. O grupo foi levado pelo Sistema Comércio MS, em parceria com o Sebrae MS. O presidente do Sistema, Edison Araújo, afirma que o evento mostra as tendências mundiais do varejo, reunindo a visão global e trazendo esse olhar para a nossa realidade local. A feira acontece até amanhã, 17, e é organizada pelo National Retail Federation (NRF), entidade reguladora do setor de varejo nos Estados Unidos, e conta com mais de 350 palestrantes e 800 expositores das principais marcas mundiais.

“Essas feiras e congressos aproximam empresários ao mercado e às tecnologias, servindo de inspiração e transformação, por tratar-se de uma imersão às principais tendências do setor. Para um melhor aproveitamento, investimento em dois consultores para acompanhar o grupo”, explica Edison, “otimizando a comunicação e o entendimento dos conceitos apresentados em cada empresa visitada e, ainda, como implementar as informações recebidas em cada negócio”. O guiamento técnico do grupo é realizado pelo especialista em varejo e consumo, Caio Camargo, diretor comercial da Linx, uma das maiores empresas de tecnologia do País. Camargo é uma das referências do mercado quando se trata de vender mais e melhor. E também pelo co-founder e CHRO na Credere, Fred Alecrim, curador internacional de tendências.

Um dos pontos altos do evento são as visitas técnicas, onde os participantes podem conferir cases de sucesso, novas práticas de mercado tudo na própria empresa e explicado pelos CEO´s das marcas. “Esse tipo de troca de experiência é muito importante e significativo”, afirma o diretor regional do Senac MS, Vitor Mello, integrante da comitiva. “Foi lá que ouvimos e vimos muitas tendências em anos anteriores que realmente ocorreram nos últimos anos, principalmente impulsionados pelas necessidades promovidas pela pandemia, quando vários comércios e empresas tiveram de fechar o atendimento presencial”.

Durante toda a feira serão debatidos temas como sustentabilidade, inovações digitais, experiência no varejo, metaverso e mais assuntos disruptivos para o setor.

Leia mais: Empresários de MS participam de feira na Alemanha