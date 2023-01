Caminhão atropela e mata garota de 7 anos na Capital

Uma menina de 7 anos morreu atropelada por um caminhão no bairro: José Tavares do Couto na tarde desta segunda-feira (16), na Capital.

O Corpo de bombeiros chegou a ir no local para tentar reanima.la mas ela faleceu no local. A policia militar esteve no local, isolou a rua e aguarda a perícia.

Os vizinhos afirmaram que já é a quinta morte de criança devido atropelamento devido a alta velocidade que os veículos passam no local. “Faz quinze anos que eu moro aqui, já é a 5 morte de criança aqui, ninguém vem resolver a segurança do local. Já fizemos reclamações e nada é feito. Pedimos que a prefeita e autoridades tomem providência para sinalizar o local. Agente tem criança e sabemos como é perigoso e não tem quebra mola e os carros passam correndo por não ter sinalizações.”, afirmou uma vizinha da região do grande nova Lima.

A menina foi atropelada enquanto andava de bicicleta. O motorista do caminhão está próximo da polícia porque os moradores e familiares estavam revoltados no local e ameaçavam a todo momento o homem que dirigia o caminhão.

A reportagem ouviu o tenente do Bombeiro que chegou no local, mas a criança já havia falecido. “O tenente do bombeiro esteve no local e constatou o óbito. O caminhão passou em cima da cabeça da garota que andava de bicicleta e acabou colidindo com o caminhão. O motorista está bastante nervoso e permanece aguardando a perícia. ” explicou o tenente Gabriel Lopes do Corpo de bombeiros.

Informações de Mariely Barros

Fotos: Marcos Maluf

