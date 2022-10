Em homenagem ao Dia do Servidor, governo paga salários na sexta-feira

O governador Reinaldo Azambuja, anunciou na manhã de hoje (24) a liberação adiantada do pagamento dos servidores do Estado. O dinheiro cai na conta dos funcionários no dia 27 (quinta-feira) e poderá ser sacado na sexta (28) A data é comemorada em todo o país no dia 28 de outubro.

“No dia 28 agora, Dia do Servidor Público, vamos pagar os salários em homenagem a eles que tocam o Estado. Fizemos avanços extraordinários com os servidores, construindo políticas de valorização, dialogando e avançando nas categorias com promoções e ascensões”, afirmou o governador.

Com antecedência de mais de dez dias os salários serão depositados e, além disso, o chefe do executivo falou sobre a folha de outubro que será paga com aumento do piso nacional dos professores, já que começou valer no dia 1º deste mês R$ 10,383,18 para efetivos que cumprem carga horária de 40 horas semanais. “Temos o maior salário de professor do Brasil”, ressaltou Reinaldo Azambuja.

Segundo a SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), a folha salarial do mês tem cerca de 85 mil matrículas de servidores ativos e aposentados, além de pensionistas. O desembolso será de R$ 593 milhões.