Na Fiems, Contar falou em incentivo e Riedel em PPPs

Enquanto o Capitão Contar (PRTB) falou em manter e ampliar incentivos fiscais e se posicionou contra parcerias público-privadas, que são amplamente utilizadas para concessão e melhorias de rodovias e obras em geral, Eduardo Riedel (PSDB) propôs continuar com equilíbrio orçamentário, atraindo mais recursos privados em um ambiente juridicamente estável e confiável. Assim os dois candidatos que concorrem ao Governo do estado no segundo turno da dispuita eleitoral apresentaram suas propostas para os representantes do setor produtivo de Matop grrossop do Sul durante sabatina realizada no prédio da Fiems na manhã de hoje. Cada um dos candidatos teve uma hora para apresentar suas idéias e a uma plateia de empresários, produtores rurais, diretores sindicais e autoridades. A sabatina serviu como oportunidade para que os candidatos detalhassem suas propostas de governo e respondessem a perguntas do setor produtivo.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, abriu a Sabatina destacou a importância da realização do encontro entre empresários e candidatos na reta final das eleições. Já o presidente Famasul, Marcelo Bertoni, defendeu a necessidade de debater projetos logísticos para que a economia do Estado continue a se desenvolver. Edison Ferreira de Araújo presidente da Fecomércio-MS, , ressaltou a união das entidades do setor produtivo para contribuir com o próximo governo. O presidente da Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (Faems), Alfredo Zamlutti Júnior, conclamou a todos os empresários que analisem bem as propostas e pensem no que é mais importante para o desenvolvimento do Estado”, disse.

Candidatos

Ao ser questionado sobre o segmento do turismo, Contar falou em incentivar a aviação regional. “O turista de fora tem que ser recebido por alguém que fale a mesma língua que ele e precisa que tenha estradas para chegar ao destino final”, disse o candidato. Contar se comprometeu ainda a “adotar modelos que primeiro precisam ser mapeados para não aumentar a evasão escolar” e defendeu a implantação de mais escolas cívico-militares em Mato Grosso do Sul.

“O estabelecimenento de 15% do orçamento, para começar a fazer uma mudança estrutural do ponto de vista de investimento é a nossa proposta para o setor produtivo. Segundo ponto, atração do capital privado. Quero intensificar muito isso, porque aprendemos o caminho das pedras, o Estado não tinha inteligência nessa área, da modelagem de parceria público-privada. Você atrai o capital privado para projetos viáveis, onde ele possa fazer investimentos “. Foi o que afirmou Eduardo Riedel. “Vamos estabelecer um grande programa de qualificação profissional e, ao mesmo tempo, continuar apoiando estas pessoas que precisam ser resgatadas da miserabilidade”, disse Riedel.