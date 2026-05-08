28 de maio: CDL lança ‘Dia Livre de Impostos’ para expor carga tributária

A FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul) lançou a 8ª edição estadual do Dia Livre de Impostos. A ação será realizada em 28 de maio e faz parte da 20ª edição nacional da campanha, coordenada pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pela CDL Jovem.

Segundo a entidade, a proposta é mostrar, de forma prática, quanto os tributos influenciam no preço final de produtos e serviços.

De acordo com a FCDL-MS, o Dia Livre de Impostos não funciona como uma promoção comum. Na campanha, os lojistas participantes abrem mão de parte da margem de lucro ou subsidiam o valor dos tributos para vender produtos com o imposto abatido do preço final.

A federação afirma que a ação busca tornar mais visível uma parte da conta que, muitas vezes, passa despercebida pelo consumidor. Ainda segundo a entidade, a carga tributária reduz o poder de compra das famílias, encarece a atividade das empresas e tem baixo retorno em serviços públicos essenciais.

A campanha também volta a usar o “Impostossauro”, mascote criado para simbolizar o peso dos tributos sobre a renda das famílias e sobre a capacidade de investimento dos empresários.

Em parceria com a Energisa, a FCDL-MS preparou uma ação para explicar a composição de preços de itens do dia a dia. Um dos exemplos apresentados é a conta de luz. Segundo os dados divulgados pela campanha, apenas 11,14% do valor correspondem ao consumo real de energia. O restante é dividido entre impostos, com 35,06%; custos de distribuição, com 23,60%; demais encargos, com 20,20%; e iluminação pública, com 10%.

Conhece o Impostossauro?

Por meio das redes sociais, a CDL divulgou o mascote da ação. “Você tem noção do tamanho da mordida que o Impostossauro dá no seu bolso todos os dias? Para abrir a nossa série de posts, dá uma olhada na carga tributária absurda que você paga nestes produtos de cuidados pessoais:

🪒 Barbeador: Você paga 44,46% só de impostos (o valor real do produto representa apenas 55,54%)!

💨 Secador de Cabelo: Acredite se quiser, a mordida é de 51,46%! Isso mesmo, você paga mais em imposto do que no próprio secador (48,54%).

Aquele dinossauro engravatado devora os meses do seu trabalho sem você nem perceber! Mas no dia 28 de maio, você terá um dia livre dele nas lojas participantes.

👇 Agora é com você: comenta aqui embaixo qual produto você quer ver destrinchado aqui nos próximos dias! O que você acha que tem a maior carga tributária?”

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