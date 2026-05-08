Idosos são torturados e roubados por criminosos armados em fazenda de Costa Rica

Um casal de idosos, de 55 e 68 anos, foi vítima de tortura durante um assalto em uma fazenda de Costa Rica, a 375 quilômetros de Campo Grande, na noite de quinta-feira (7). As vítimas sofreram agressões e tiveram celulares e cartões bancários roubados.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a filha do casal informar que a fazenda havia sido invadida. Os idosos foram socorridos e levados para a Fundação Hospitalar de Costa Rica.

Aos policiais, a mulher contou que lavava utensílios enquanto assistia televisão quando foi surpreendida por dois homens encapuzados. Um deles estava armado. Conforme o relato, os criminosos perguntaram por outro homem na residência e, em seguida, começaram a agredi-la.

Depois, a dupla passou a espancar o idoso com coronhadas. Ele foi levado para um quarto, onde continuou sendo agredido. Já a esposa foi amarrada com fios e deixada no quarto do casal.

Os criminosos exigiam dinheiro, mas como as vítimas disseram não ter valores, os suspeitos roubaram celulares e cartões bancários antes de fugir.

Ainda conforme o registro, após alguns minutos a mulher conseguiu se soltar e encontrou o marido amarrado em outro cômodo. Em seguida, ela procurou ajuda em uma fazenda vizinha, pertencente ao genro do casal.

O idoso, que perdeu a visão recentemente, estava bastante abalado e não conseguiu repassar mais detalhes aos policiais.

A família relatou ainda que, dias antes do crime, o casal ouviu pessoas conversando próximo ao galinheiro da propriedade. Quando acenderam as luzes, os suspeitos fugiram dizendo: “tem gente, sujou, sujou”.

Equipes da Polícia Civil, da Perícia e do Garras realizaram diligências em propriedades da região, mas nenhum suspeito havia sido localizado até a publicação desta reportagem.

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