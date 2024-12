Polícia Civil recupera aparelho celular furtado em Três Lagoas

Na tarde de ontem (17), aparelho de telefone celular, furtado no mês passado é recuperado durante ações de repressão aos crimes de furtos e roubos de aparelhos celulares, em Três Lagoas. A ação foi realizada por investigadores da SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência).

O crime ocorreu em 27 de novembro, quando a vítima, uma senhora de 56 anos de idade, estava em um consultório para atendimento médico e deixou seu aparelho no balcão da recepção, quando percebeu a sua falta, foi até o local e não mais o encontrou.

Segundo a Policia Civil, os investigadores conseguiram identificar a localização do indivíduo, onde foi abordado. O homem em questão ao ser indagado, admitiu estar em posse do aparelho, mas inicialmente alegou que havia achado o objeto na via pública.

Após ser conduzido a sede das SIG, o suspeito acabou confessando o crime e será indiciado como suspeito da prática de furto, com pena de até quatro anos de reclusão.

O aparelho celular, da marca Motorola, avaliado em aproximadamente R$ 1.500,00 foi regularmente apreendido e será restituído a proprietária.

Com informações da Policia Civil

