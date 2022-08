Frio divide espaço com o sol e vai embora aos poucos em MS

A quinta-feira (11) promete repetir a dose de frio que aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (10), com previsão de temperatura mínima de 8ºC e máxima de 21ºC ao longo do dia em Campo Grande. A tendência segue em outros municípios de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Climatempo, a tendência é que atuação de uma massa de ar seco volte a impedir a formação de nuvens carregadas nos próximos dias, o frio ainda persiste ao longo do fim de semana e no começo da semana que vem, principalmente entre as madrugadas e manhãs, mas as tardes voltam ser mais quentes.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura vai subir ao passar dos dias na Capital de MS, registrando temperaturas mínimas de 11ºC, 12ºC e 15ºC na sexta-feira (11), sábado e domingo, respectivamente. Já as máximas, voltam a atingir 29ºC no sábado, em Campo Grande.

A madrugada foi gelada em outros municípios de Mato Grosso do Sul. Em Rio Brilhante a mínima foi de 6,4º, em Dourados e Rio Brilhante foi de 7,9ºC e na região Pantaneira, em Corumbá a mínima registrada foi de 8ºC.

Próxima frente fria

Conforme o Cemtec as chuvas devem voltar nos dias 17 e 18 de agosto e uma nova frente fria deve atingir o Estado por conta das chuvas. Já no dia 19 espera-se temperaturas mínimas entre 5ºC e 7ºC no extremo sul e 7ºC 10ºC no centro sul de MS.

