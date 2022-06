Aproximadamente 46 pessoas foram encontradas mortas dentro e ao redor de um caminhão abandonado na manhã de hoje (28), na cidade de San Antônio, no estado do Texas, nos Estados Unidos. As primeiras informações divulgadas pela folha de São Paulo é que as vítimas são imigrantes e que entraram no país de maneira irregular.

Ainda conforme informações policiais, outras 16 pessoas, incluindo menores de idade, foram encontradas vivas e levadas a hospitais locais. Segundo o Corpo de Bombeiros, os sobreviventes tiveram isolação. O departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos investiga o caso.

A causa das mortes segundo informações policiais é desconhecida. O chanceler do México, Marcelo Ebrand, chamou o caso de “tragédia” e afirmou que o cônsul mexicano está indo para o Texas. Em suas redes sociais, 22 vítimas eram do México, 7 da Guatemala e 2 de Honduras. As demais vítimas, não foram identificadas.

