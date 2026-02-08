Homem morre após roubar carro e capotar durante fuga policial na BR-060

Um homem ainda não identificado morreu na noite desse sábado (7) após roubar um veículo, fugir de uma abordagem policial e capotar o carro que dirigia na BR-060, no município de Bela Vista, a 324 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações do site Jardim MS News, a Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190 para atender uma ocorrência de roubo à mão armada envolvendo um Honda Civic.

Durante o deslocamento das equipes, o veículo foi localizado em um posto de combustíveis da cidade. Ao receber ordem de parada, o condutor, apontado como autor do roubo, desobedeceu e fugiu. Os policiais iniciaram acompanhamento tático com uso de sirene e giroflex, seguindo pela rodovia no sentido ao município de Jardim. Durante a fuga, o suspeito chegou a arremessar um objeto pela janela do automóvel.

Pouco depois, o homem perdeu o controle da direção, colidiu contra o guard rail e o veículo capotou. Com a força do impacto, ele foi arremessado para fora do carro e sofreu ferimentos graves. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o socorro, encaminhando o suspeito ao hospital de Bela Vista. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

No local do acidente, a polícia apreendeu partes de um revólver calibre .22 e uma munição. Conforme apurado posteriormente, o veículo havia sido roubado após o autor sacar um revólver durante uma negociação relacionada a parcelas em atraso do automóvel.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações. O corpo foi levado na madrugada deste domingo (8) ao IML (Instituto Médico Legal) de Jardim, onde será realizada a necropsia e o procedimento de identificação, já que o homem não portava documentos.

