Motorista de aplicativo é esfaqueado por passageiros, após cobrar valor da corrida

Na madrugada deste domingo (25), um motorista de aplicativo, de 34 anos, foi esfaqueado durante um assalto, no Bairro São Conrado em Campo Grande. A tentativa de homicídio e roubo do veículo ocorreu após desentendimento entre o motorista e os quatro passageiros, que se recusaram a pagar pela corrida. O crime aconteceu por volta das 5h30.

Segundo o relato do motorista à polícia, ele teria pegado os quatro passageiros na Vila Albuquerque, com destino ao Bairro São Conrado. Ao chegar no local – na Rua Panambi Vera, esquina com a Rua Lúdio Martins Coelho-, o grupo se recusou a fazer o pagamento.

Após o condutor cobrar os indivíduos, o ocupante do banco da frente, ao lado do motorista, sacou uma faca e começou a golpear a vítima, que tentava soltar o cinto de segurança para correr.

Em seguida os homens que estavam no banco de trás desceram para segurar o comparsa que estava com a faca, momento em que o motorista conseguiu se soltar e sair correndo. O grupo então tomou a direção do veículo e tentaram atropelar a vítima, mas o condutor conseguiu fugir e procurar esconderijo. Os quatro indivíduos levaram o carro, um Renault Logan Life de cor prata, QXL0H28.

O motorista foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Leblon. A vítima teve cinco ferimentos no braço e antebraço direito, quatro no braço e antebraço esquerdo, além da coxa e pescoço.

O veículo ainda não foi localizado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como roubo e tentativa de homicídio.

