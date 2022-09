Palmeiras vence Corinthians e conquista o Brasileiro sub-20

O time sub-20 do Palmeiras conquistou seu segundo título do Campeonato Brasileiro de Futebol. A equipe comandada por Paulo Victor venceu o rival Corinthians por 1 a 0 neste domingo (25), na Neo Química Arena, em um clássico marcado por chances perdidas e levou a taça da competição.

O título evidencia a bela campanha feita pelas Crias da Academia que só perderam quatro partidas no torneio inteiro e conquistaram, no começo do ano, a Copa São Paulo de Futebol Júnior em cima de outro rival: o Santos.

A joia palmeirense Endrick brilhou mais uma vez. Mesmo sempre muito bem marcado, até tentou deixar o dele em ao menos quatro boas oportunidades, mas foi aos 18 minutos da segunda etapa que conseguiu deixar o dele após acertar, de longe, o canto esquerdo de Kauê.

O Palmeiras ainda teve Ian expulso aos 32 minutos do segundo tempo após acertar Matheus Araújo. Isso dificultou as chances da equipe de ampliar o marcador e garantir uma vitória tranquila, permitindo mais pressão por parte do Corinthians.

O time alvinegro teve um anulado por impedimento no final do jogo. Aos 47 minutos, Wesley lançou para Biro dentro da área. O atacante chegou a tentar duas vezes antes de conseguir acertar a bola e marcar o gol. A arbitragem, porém, marcou impedimento do jogador que ainda levou cartão amarelo por tirar a camisa na comemoração.

*com informações da Folhapress

