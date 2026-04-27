Telhado cede e posto de combustíveis no bairro Amambai fica interditado

Um posto de combustíveis que funciona 24h precisou ser interditado na manhã desta segunda-feira (27), após parte do telhado ceder, na Rua Marechal Rondon, no Bairro Amambai, em Campo Grande. O incidente ocorreu nas primeiras horas do dia, logo após o início das chuvas na região.

A equipe de reportagem do Jornal O Estado esteve no local, onde três funcionários aguardavam instruções superiores de quais medidas adotar. Eles foram deslocados para outra área do posto, longe da estrutura comprometida.

Parte do telhado cedeu e um dos pilares de sustentação atravessou a cobertura. Após o ocorrido, o local foi fechado e interditado com grades, placas e cones.

Conforme apurado, o local ficará interditado por uma semana, até que toda a estrutura seja refeita e esteja em condições para voltar a atender o público.

Com Geane Beserra