Operação Corpus Christi registra uma pessoa morta e um total de 13 acidentes, durante feriadão em MS

Uma pessoa morreu e 3 ficaram gravemente feridas durante a Opereção Corpus Christi 2022, realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), nas rodovias do Estado de Mato Grosso do Sul, durante os quatro dias de folga que começou na quinta-feira(16) e encerrou no domingo(19).

No mesmo período de 2021 não ouve fiscalização, segundo a PRF, porém números demostram que se comparado ao mesmo período houveram7 acidentes com vítima fatal, 20 acidentes, oito deles com vítimas graves. Outras 19 pessoas ficaram feridas.

Durante os cinco dias de operação, a PRF realizou 4.458 testes de alcoolemia e flagrou 45 motoristas dirigindo sob efeito de álcool, 4 foram presos. 155 condutores ou passageiros não utilizavam o cinto de segurança e 27 crianças eram transportadas fora do dispositivo de segurança. No total, foram registradas 345 infrações de ultrapassagem. 1.940 infrações foram contabilizadas ao final da operação.

Na noite deste domingo (19), uma motocicleta e um veículo de passeio colidiram frontalmente no km 540 da BR-262, em Miranda (MS). O condutor da moto Yamaha/YBR150 morreu no local do acidente.

Educação para o trânsito

Buscando a formação de cidadãos mais conscientes e consequentemente uma redução da violência no trânsito, a PRF obteve resultados positivos com as ações de educação para o trânsito realizadas em todo o estado.

Durante o feriado, foram realizadas atividades como eventos, ações em terminais rodoviários e comandos educativos que contam com palestras planejadas e adaptadas ao público-alvo.

São abordados temas relacionados ao trânsito, como uso do capacete de segurança, uso correto e obrigatório do cinto de segurança, do acondicionamento correto das bagagens, do respeito às regras de trânsito e da prudência nas viagens, além de informar sobre o número de emergência da PRF: 191, importante ferramenta no auxílio aos usuários da rodovia federal e no combate à criminalidade.

Combate ao crime

Durante a Operação Corpus Christi 2022 a PRF apreendeu no Mato Grosso do Sul 2.053 Kg de maconha, 833 Kg de cocaína e 11.900 maços de cigarros contrabandeados. Dez veículo com registro de roubo/furto foram recuperados.

