Carreta bitrem pega fogo após explodir na BR-262

Uma carreta bitrem pegou fogo após uma explosão na tarde de ontem (4), no km 558 da BR-262, sentido Miranda a Corumbá. O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para conter as chamas e condutor foi socorrido sem ferimentos.

O motorista do veículo, de 62 anos, relatou ter ouvido uma explosão na parte da frente da carreta e em seguida as chamas alastraram pelo veículo. Segundo ele, só deu tempo de estacionar no acostamento da rodovia e pegar os documentos pessoais.

Com a explosão parte da frente da carreta ficou completamente destruída pelo fogo, mas o segundo semi-reboque permaneceu intacto.

Com informações do site O Pantaneiro

