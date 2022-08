Vítima é arremessada após colisão entre moto e ônibus

Duas pessoas foram socorridas na manhã de hoje (10), após sofrerem um acidente envolvendo um ônibus de transporte público. As vítimas estavam em uma motocicleta e uma delas foi lançada para um matagal, após a colisão.

Conforme relatado por testemunhas ao Portal O Estado MS, o ônibus envolvido realizava a linha Centro/ Jardim Antártica, quando na rua Tenente Antônio João Ribeiro, colidiu com uma motocicleta. Ainda conforme relatos de moradores, o sinal estava verde para o motorista do ônibus e vermelho para o motociclista que seguia pela Rua Nasri Siufi.

Com o impacto da batida, uma das vítimas que estava na motocicleta foi lançada para o mato. Uma placa de sinalização foi arrancada com o acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Uma das vítimas foi encaminhada para Santa Casa com fraturas expostas e Traumatismo Craniano grave (TCE).