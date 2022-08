Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Com seu foco todo voltado para a vida profissional, você pode colecionar conquistas hoje. É hora de se concentrar no trabalho, batalhar pelos seus interesses e receber o reconhecimento que merece. O serviço continua recebendo ótimas vibes e você pode dar um impulso na carreira ou conquistar um aumento pra lá de merecido. É amém que fala? O único porém é que, com tanto tempo voltado para o trabalho, a família pode fazer cobranças e sentir a sua falta. Tente equilibrar tudo o que é importante, tá? Você e o mozão podem descobrir novos interesses em comum mais tarde, o que só fortalece o romance. Quer animar a paquera? Capriche na produção e peça uma mãozinha aos amigos.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Esbanjando disposição e criatividade, você pode começar o dia sonhando com uma viagem ou com um programa animado pra espantar a rotina. Mas como dinheiro não cai do céu, o jeito é se dedicar ao trabalho e encarar as tarefas do dia a dia. Os estudos recebem boas energias e pode se divertir se planeja começar um curso. Se a grana tá curta, pode ser interessante buscar assuntos novos na internet mesmo – tem muita coisa legal e gratuita por aí. À tarde, sua ambição vai crescer e você pode se destacar no serviço. Se está sonhando com um novo amor, não deixe que a distância se transforme em um problema. Se a química rolar, invista! Você e o mozão podem planejar um futuro juntos agora.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

As mudanças seguem em destaque, meu cristalzinho, e vale a pena redobrar a atenção para identificar uma boa oportunidade no trabalho. Pode ter sucesso ao se envolver em algo diferente e mais arriscado, principalmente se ouvir sua intuição, que está afiada! Tire um tempinho para enviar currículos e procurar vagas se não anda lá muito feliz onde está, ou se busca um trabalho. Só um aviso: não é hora de arriscar com a sua grana, nem gastar mais do que pode, bebê. Seu jeito descontraído fica mais evidente com a entrada da Lua em Aquário, sinal de que será moleza encantar novos contatinhos. Com o mozão, há sinal de paixão e diversão em doses iguais.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Hoje, colaboração será a palavra-chave na parte da manhã. Aproxime-se de outras pessoas que têm os mesmos interesses que você se quiser aumentar sua chance de sucesso. Troque ideias com os colegas, avalie se vale a pena investir em uma nova sociedade, enfim, busque o sucesso. Na vida pessoal, você também vai se esforçar para espantar a solidão e pode ser divertido retomar o contato com pessoas queridas que não vê há um tempo. À tarde, o astral muda e seu sexto sentido se torna mais aguçado. A paixão também cresce e promete muito prazer nos momentos a dois. Um namoro pode ficar mais sério se conversarem sobre isso na parte da manhã.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Comece o dia priorizando as tarefas de rotina, cuidando do serviço mais chato e deixando tudo em ordem. Se precisa terminar alguma coisa que ficou pendente nos últimos dias, a dica é resolver tudo primeiro e só depois se envolver em algo novo! A saúde pode se beneficiar de uma atenção maior da sua parte. Que tal fazer alguns ajustes na rotina, mesmo que comece com algo pequeno? Isso deve trazer ótimos resultados lá na frente. À tarde, as parcerias serão importantes para o andamento do serviço. Se está só, pode sonhar com algo mais sério. Mas dê um passo de cada vez pra não espantar um contatinho, bebê. Com o mozão, a sintonia será impressionante. Se joga!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A manhã promete ser pra lá de proveitosa se você precisa fazer contatos, trabalha com marketing, educação ou lida com o público de alguma maneira. Aproveite que estará esbanjando charme e simpatia para brilhar em uma reunião, apresentar novos projetos… À tarde o jogo vira, Virgem, e aquelas tarefas mais chatas e rotineiras podem cair no seu colo. Não adianta enrolar: mergulhe de cabeça e mostre que tem responsabilidade, tá? Você tem tudo para fazer sucesso na conquista hoje, mas as maiores chances de fisgar um novo contatinho devem surgir durante o dia. Romantismo e diversão animam o romance, mas a rotina deve falar mais alto à noite. Não se deixe abater, bebê!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Tudo que envolve a família ou a sua casa deve correr melhor nesta manhã, Libra. Aproveite as good vibes para iniciar uma reforma, buscar um novo endereço, ou até dar os primeiros passos para realizar o sonho da casa própria. Se trabalha com produtos e serviços para o lar, ou ainda está no esquema de home office, tudo vai correr melhor do que o esperado. Aleluia! À tarde, porém, pode pintar concorrência ou cobranças. Mas não se preocupe: a Lua logo brilha em seu paraíso astral e envia uma dose de sorte para resolver qualquer perrengue! Essas energias também são perfeitas para dar uma movimentada na paquera, jogar charme por aí ou deixar o mozão ainda mais na sua.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Seu signo tem fama de ser mais discreto, Escorpião, mas hoje você tem tudo para dar um show de comunicação em todas as áreas! E é claro que isso também inclui o trabalho. Esse é o momento de fazer contatos, buscar novos clientes, construir um canal com o público em geral ou resolver tarefas que exigem deslocamento rápido no serviço. À tarde, porém, seu desafio será manter o foco e não se perder no meio do caminho, tá? Essa vibe elétrica também anima a paquera e pode até encontrar um amor à primeira vista! Depois, a Lua se muda para Aquário e seu lado caseiro vem à tona.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Nesta quarta, você tem tudo pra encher o bolso! O astral é ideal para fechar um bom negócio com a ajuda da família, descobrir novas maneiras de ganhar dinheiro por conta própria ou até receber uma grana que não estava esperando. Também é um ótimo momento para conquistar algo que sempre quis, especialmente se for para o lar. À tarde, tenha cuidado com negócios arriscados e confira um documento duas vezes antes de assinar. Se tem compromisso, vai valorizar a estabilidade no relacionamento. Ainda bem que a Lua entra em Aquário e traz uma leveza que contagia a paquera. Saia da rotina e faça algo diferente com o mozão para animar as coisas.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você começa o dia esbanjando energia! Aproveite para resolver assuntos pendentes e tarefas que precisam da sua liderança para dar certo. Também fica mais fácil trocar ideias com colegas e clientes, marcar reuniões, enfim, resolver tudo que depende do seu carisma e de uma boa comunicação. Mas como nem tudo é perfeito nessa vida, a tarde reserva alguns desafios ao lidar com concorrentes ou pessoas que podem bater de frente com você. Se está só, não pense duas vezes para iniciar uma conversa, mesmo que seja virtual, na parte da manhã. É que depois a Lua se muda para Aquário e sua possessividade ganha vida – cuidado para não sufocar o mozão, hein!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

No trabalho, você vai chegar mais longe se agir sem chamar muita atenção, tá? Comece a manhã costurando acordos e buscando bons resultados com dinheiro. Ouça sua intuição para encontrar o melhor caminho em uma situação inesperada ou na vida profissional, principalmente se pintar problema no começo da tarde. Ainda bem que a Lua brilha em seu signo ainda hoje, trazendo uma dose extra de energia e otimismo! O romance também conta com boas energias, mas seja você mesmo para animar as coisas com o mozão, meu cristalzinho. Confiar no seu carisma e dar o primeiro passo na conquista também pode trazer resultados melhores do que imagina. Vai lá!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O dia começa com novas oportunidades de viver experiências diferentes, de expandir seus interesses e de dar aquele chega pra lá na rotina. Um sonho antigo pode ser colocado em prática pela manhã, ainda mais se tiver coragem de se arriscar fora da sua zona de segurança – desde que não exagere, é claro. Os amigos podem ter um papel de destaque hoje, mas talvez pinte rivalidade na área amorosa. A Lua entra em Aquário mais tarde e pode trazer um astral meio intimista e reservado. Mas não se preocupe: demonstrações de carinho aquecem seu coração se tem compromisso. A paquera pede mais investigação antes de embarcar num lance que parece irresistível.