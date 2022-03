VÍDEO: Veículo capota no meio de rua e deixa vítima no Santo Antônio

Um acidente que aconteceu nesta tarde de terça-feira (22) acabou em carro de passeio capotado na meio da rua Brasil Central, na região do Santo Antônio, em frente ao Residencial Village Bahamas, conhecido condomínio do bairro.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o fato vitimou uma só pessoa: a própria condutora do veículo. Não foi divulgada a identidade da motorista, mas paramédicos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) descreveram seu estado de saúde como “consciente e orientada”, com escoriações leves pelo corpo.

Testemunhas que estavam de passagem pela rua contam que a mulher – estando sozinha e de alguma forma – perdeu o controle do veículo que dirigia, bateu em uma árvore e “do nada” fez com o carro ficasse de ponta-cabeça.

A situação já está controlada, por mais que tenha sido um susto para os moradores e para a própria vítima. O trânsito, entretanto, segue meia pista interditada no Santo Antônio.

Veja na reportagem ao vivo da repórter Vivian Bacarji, para O Estado Online: