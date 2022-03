Após uma década em obras, aquário vira Bioparque Pantanal com inauguração na próxima segunda-feira

Após última reunião com o grupo de trabalho composto por diversas instituições, o secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel, definiu para a próxima segunda-feira (28) a entrega e inauguração do Bioparque Pantanal – Espaço de Experiência e Conhecimento, em Campo Grande.

Para o secretário, o Bioparque chega com uma nova proposta para se tornar algo de uma dimensão muito grande não só do ponto de vista turístico, mas também “científico, educacional e de conscientização”. Todo o calendário de visitação e demais detalhes da obra serão apresentados na inauguração.

“Vamos começar a operar, de imediato, num conceito de chamar a sociedade para dentro de maneira controlada, guiada, para poder ter o máximo de conhecimento e participação na maturidade do empreendimento, esse é o nosso objetivo”, acrescentou Riedel.

Com aproximadamente 19 mil m² de área construída, o Bioparque Pantanal conta com 33 tanques, sendo 23 internos e oito externos, além de um tanque de abastecimento e outro de descarte de efluentes, totalizando um volume de cinco milhões de litros de água, nas dependências do Parque das Nações Indígenas.

“Mais que um Aquário”

No dia anterior (21), o secretário da Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), Eduardo Riedel, divulgou em suas redes sociais, uma entrevista em que ele compartilha suas experiências de trabalhar nas últimas etapas do projeto do novo “Bioparque Pantanal”.