Autistas e acompanhantes pagarão meia-entrada em eventos esportivos e culturais no MS

Pessoas com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) a partir desta terça-feira (22), vão possuir o direito a meia-entrada nas sessões de teatro, cinema, espetáculos esportivos, shows e outros eventos esportivos e culturais em Mato Grosso do Sul. O benefício é valido também para um acompanhante, foi aprovado pelo governador Reinaldo Azambuja e publicado no Diário Oficial.

O desconto de 50% será concedido mediante a apresentação, pela pessoa com TEA ou seu responsável, de atestado médico constando o Código Internacional da Doença (CID) ou de documento emitido por órgão oficial que comprove a condição alegada. A fiscalização do cumprimento da Lei 5.841/2022 ficará a cargo do Procon.

O Deputado Barbosinha, que teve inicio a essa proposta, com o intuito da participação das crianças e adolescente, com espectro autista nos eventos culturais da região.

O deputado fala sobre a inciativa. “As pessoas que possuem espectro autista já enfrentam uma série de dificuldades para poder participar de eventos em sociedade, nada mais justo que a essas pessoas e aos acompanhantes seja facilitada as formas de aquisição de ingressos em eventos culturais, esportivos e outros”.