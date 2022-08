Pastor é preso em flagrante após abusar de menina de 8 anos

Um pastor de 61 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (01), após abusar de menina de oito anos na cidade de Caracol, a 418 quilômetros de Campo Grande. O suspeito foi presos após denúncias de pessoas que avistaram o fato.

De acordo com o site Jardim MS News uma pessoa passava pela Avenida Brasil no centro da cidade de Caracol quando percebeu o homem em baixo de uma árvore abusando de uma menina de oito anos. Segundo a denúncia o abusador passava as mão pelo corpo e partes íntimas da criança, que tentava se defender dos ataques. No local ainda estava o irmão da menina, de cinco anos.

Após a denúncia equipes da polícia civil com apoio tático da policia militar realizaram buscas pelo homem na cidade. Ele foi localizado em frente ao hospital do município e preso. Foi identificado que o suspeito é pastor em uma igreja e após o flagrante ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Caracol para permanecer a disposição da justiça.

As crianças foram enviadas para o conselho tutelar e posteriormente encaminhadas para a casa da mãe no distrito de Alto Caracol. O homem negou as acusações e disse que estava apenas com a criança no colo. A policia continua investigando o caso.

Serviço:

Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.