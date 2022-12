VÍDEO: Motorista perde o controle e bate em três carros estacionados

O motorista de um veículo do tipo Gol, perdeu o controle da direção do veículo que dirigia e atingiu outros três veículos que estavam estacionados. O acidente aconteceu por volta das 20h50 do último sábado (17), na cidade de Caarapó, a 268 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do site Caarapó News, o condutor do Gol, um homem de 35 anos, seguia pela Avenida Sete de Setembro, sentido bairro Santa Marta em alta velocidade, quando perdeu o controle do carro, bateu em uma placa de trânsito e acertou um Uno e mais dois veículos.

Os carros estavam estacionados na Rua Arsênio Cardoso, e no momento da colisão participavam de um culto em uma igreja próxima.

O veículo ficou virado na via. O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou retirar a vítima, que ficou presa às ferragens. Ele foi conduzido ao Hospital Beneficente São Mateus, que foi posteriormente transferido para Dourados.

Ainda de acordo com informações do site, um ciclista relatou que passou no local segundos antes do acidente e disse que por pouco não foi atingido; uma mulher disse que caiu ao se assustar com o barulho da colisão.

Outras testemunhas contaram que o veículo que causou a batida estava em alta velocidade. Câmeras de segurança do local onde os carros estavam estacionados capturaram o momento do acidente.

Com informações do site Caarapó News.

