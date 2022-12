Mais de 87 mil famílias recebem o 13º do Mais Social nesta terça

o 13° do programa Mais Social será pago nesta terça-feira (20). Ao todo, mais de 87 mil famílias recebem o benefício. São mais de R$ 26 milhões de reais injetados na economia de Mato Grosso do Sul somente com essa parcela, nos 79 municípios.

O Mais Social é um auxílio financeiro pensado pela equipe do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e tem por objetivo de prestar atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, bem como promover a inclusão social e acesso às demais ações de políticas públicas.

O beneficiário contemplado receberá um auxílio financeiro no valor de R$ 300,00, creditado no cartão próprio, a ser disponibilizado ao beneficiário do Programa, para aquisição de gêneros alimentícios e produtos de higiene pessoal, sendo proibida a aquisição de bebida alcoólica, produtos à base de tabaco ou outros indicados no regulamento, sob pena de exclusão do beneficiário do Programa. O cartão é de uso pessoal e intransferível.

No atual patamar o programa injeta, todo mês, R$ 26,1 milhões de reais na economia dos municípios de MS. Em sua totalidade e com a parcela do 13° pagamento, prevista em lei, o programa terá feito circular mais de R$ 300 milhões de reais em pequenos comércios, supermercados e mercearias da Capital e do interior.

Equipes da Sedhast continuam realizando o contato com os futuros beneficiários, portanto é necessário aguardar a visita desses grupos de trabalho que estarão devidamente identificados e respeitando as normas de biossegurança adequadas ao atual momento de pandemia.

“Nossas equipes estão empenhadas nesse trabalho que está presente nos 79 municípios do estado, pois sabemos o que representa esse programa na vida de quem recebe. O contato diário com os beneficiários nos mostra que o Mais Social foi uma medida muito feliz adotada pelo Governo do Estado e que está transformando realidade e levando comida na mesa de quem mais precisa”, explicou o superintendente do Mais Social, Clistiano Fernandes.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.