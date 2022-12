Dia será de chuvas e meteorologia prevê semana de tempo instável

A semana será de tempo instável em todo Mato Grosso do Sul, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas, que devem iniciar nesta segunda-feira (05) e durar até a quarta-feira (07).

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), destaca a possibilidade de chuvas mais fortes e até tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos de até 50 quilômetros por hora.

Os acumulados de chuvas podem chegar a 40 milímetros em 24h, com destaque nas regiões Centro e Norte do Estado. Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido a disponibilidade de humidade e aquecimento diurno.

São esperadas temperaturas mínimas entre 20 e 21°C e máximas de até 34°C no Sul. No Norte, mínimas de 23 e 24°C e máxima de 33°C. Em Campo Grande, os termômetros oscilam entre 22 e 29°C. Outras máximas previstas para esta segunda-feira são de 27ºC em Costa Rica, 28ºC em Ponta Porã e Três Lagoas, 29ºC em Dourados, Maracaju e Coxim, 30ºC em Corumbá e Aquidauana, e 37ºC em Porto Murtinho.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de nível laranja, ou seja, perigo potencial, para todos os municípios de Mato Grosso do Sul, com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

