Adolescente capota carro lotado de droga que saiu de Ponta Porã

Adolescente de 17 anos foi apreendido, na manhã desta quinta-feira (25), na BR-163, em Rondonópolis (MT), após capotar o carro que dirigia lotado de droga. O entorpecente foi buscado em Ponta Porã, distante 329 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações, equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) que realizava fiscalização na rodovia, foi alertada que dois veículos em alta velocidade trafegavam pela estrada, um Renault Sandero e um Ford Ka.

Os agentes saíram em busca dos automóveis, encontrando eles mais a frente. Foi dada ordem de parada ao Sandero conduzido pelo adolescente, que não obedeceu e empreendeu fuga pela pista.

Após alguns quilômetros, o condutor perdeu o controle da direção e capotou o carro diversas vezes, espalhando dezenas de tabletes de maconha que estavam no interior do veículo, na pista.

Ao todo, foram encontrados 140 quilos de maconha e 23 quilos de skunk divididos em quase 200 tabletes. Apesar do automóvel ter ficado destruído, o adolescente sofreu apenas ferimentos leves.

O Ford Ka foi interceptado mais a frente e o motorista preso. Ambos confessaram que viajavam juntos e tinham como destino a cidade de Cuiabá. Disseram, também, que pegaram a droga em Ponta Porã e que receberiam uma quantia em dinheiro pelo transporte.

O Renault Sandero possui registro de furto ocorrido em junho de 2022 na cidade de Carapicuiba (SP). A dupla foi encaminhada à Polícia Civil de Rondonópolis, onde o caso foi registrado.

