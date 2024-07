Sorteio da +Milionária sorteada nessa quarta-feira (24) teve um ganhador de Manaus

Sozinho, a pessoa acertou as seis dezenas e os dois trevos do concurso 166

O sorteio da +Milionária sorteada na noite dessa quarta-feira (24), em São Paulo, teve um ganhador de Manaus.

Sozinho, a pessoa acertou as seis dezenas e os dois trevos do concurso 166. O prêmio faturado foi de R$ 249.094.227,14

As chances de acertos da +Milionária eram menores em comparação ao sorteio da Mega-Sena tradicional, pois para ganhar era preciso que o jogador, além de acertar as seis dezenas, também acertasse dois trevos.

Os números sorteados foram as dezenas: 10; 19; 20; 42; 43; 44 e os Trevos 3; 4.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram