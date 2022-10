Chuva e temperatura de 5ºC a 7ºC em MS, aponta meteorologia

A previsão do tempo para o final de semana indica tempo instável nos próximos dias, com chuvas moderadas a localmente forte. A instabilidade atmosférica ocorre devido ao transporte de umidade e calor juntamente com a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

Após as chuvas, existe a previsão do avanço de uma intensa massa de ar frio, com mínimas entre 5-7°C no sul do estado, entre final do domingo (30) e na segunda-feira (31), segundo o Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul).

Sexta-Feira (28): Na última sexta do mês existe a chance de cair uma chuva fraca a pontualmente moderada e tempestades isoladas devido ao deslocamento de cavados, aliado ao transporte de umidade, principalmente nas regiões oeste/sudoeste e leste do Estado. São esperadas temperaturas mínimas entre 20/22°C e máximas de até 34°C nas regiões sul, sudoeste e leste do estado.

Sábado (29): No sabadão, a previsão indica que será um dia de bastante nebulosidade no estado, mas não se descartam chuvas fracas a moderada e tempestades bem isoladas.

Porém entre a noite/madrugada pode ter chuvas mais intensas, na região leste/sudeste do estado devido ao avanço de cavados (áreas alongadas de baixa pressão), aliado ao fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia.

São esperadas temperaturas mínimas entre 22/23°C e máximas de até 31°C nas regiões sul e leste do estado. Já na região norte, espera-se mínimas entre 23/26°C e máximas de até 35°C.

Na capital, espera-se temperatura mínima de 23°C e máxima de até 33°C. Em grande parte do estado, os ventos sopram do quadrante norte/nordeste, com rajadas de vento entre 40-60 km/h e pontualmente podem atingir valores entre 70-80 km/h.

Domingo (30): A previsão indica tempo instável, com probabilidade de chuvas de intensidade moderada a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento (que podem atingir 80 km/h) e eventual queda de granizo, principalmente para as regiões centro-sul, sudeste e oeste do estado.

Esta previsão ocorre entre tarde/noite de domingo e ao longo de segunda-feira (31/10) devido ao avanço de uma nova frente fria, associada a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, aliado ao transporte de calor e umidade.

São esperadas temperaturas mínimas entre 22/23°C e máximas de até 33°C nas regiões sul e leste do estado. Já na região norte, espera-se mínimas entre 22/26°C e máximas de até 35°C. Na capital, espera-se mínima de 24°C e máxima de até 31°C.

Em grande parte do estado, os ventos sopram do quadrante norte, com rajadas de vento entre 50-70 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 80 km/h.

Início de Novembro

Próximo ao dia 02 de novembro, podem ocorrer acumulados superiores a 60 mm no estado, com destaque na região sul que pode atingir valores acima de 100 mm.

Também neste período, onde a previsão indica temperatura mínima entre 5-7°C para a região sul do estado, 9-12°C para grande parte do estado, e nas regiões noroeste e nordeste entre 12-16°C.

Em relação às temperaturas, destaque para os primeiros dias de novembro, em que há previsão de queda acentuada das temperaturas, com valores de temperaturas mínimas entre 5/12°C para a região centro-sul do estado.