Vídeo: Hipopótamo ataca leões em rio na África

Em vídeo que viralizou no Twitter esta semana, um grupo de três leões foram atacados por um hipopótamo enfurecido. Os leões buscavam atravessar um rio em Botsuana, foi quando o mamífero herbívoro, que se banhava nas águas, se enfurece e parte para cima dos felinos.

Na gravação é possível ver o hipopótamo na água avançando com velocidade em direção aos felinos. Um dos três leões retorna para a margem, enquanto os outros dois que ainda estavam na água são atacados. Um consegue escapar das investidas de hipopótamo e alcança outra margem do rio. Já o terceiro leão é mordido pelo animal e trava uma luta até se aproximar da margem e fugir do ataque.

O vídeo, publicado pelo jornalista americano Yashar Ali, colaborador da revista New York Magazine e também do portal de notícias internacional The Huffington Post, se tornou um fenômeno no Twitter, sendo visto por mais de 10 milhões de internautas. Confira:

Incredible footage out of Northern Botswana.

A coalition of lions were trying to cross a watercourse when they were intercepted by a hippo.

One of the lions barely made it out alive.

Two members of the coalition are stuck on the other side.

via Great Plains pic.twitter.com/1BCsmDwAp8

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) June 12, 2022