Mato Grosso do Sul tem 40 destinos turísticos banhados por água doce e encanta o Brasil e o mundo

Setor segue se reinventando ao longo dos 47 anos e já se consolidou como referência em ecoturismo

Mato Grosso do Sul completa 47 anos e, com apoio e investimento do Governo do Estado, o turismo vem crescendo e batendo recordes. O município de Bonito, que recebeu mais de 313,3 mil turistas e 909,6 mil visitantes em 2023, já é considerado como ‘a capital do ecoturismo’ e um dos melhores destinos no Brasil.

Pantanal e Bonito são o diferencial de Mato Grosso do Sul. De acordo com Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, a experiência de conhecer o turismo do Estado é única. “A cidade de Bonito tem ótimos receptivos, com guias especializados em natureza. O Estado tem uma grande contribuição na organização do espetáculo que é a natureza sul-mato-grossense”, comentou.

Além de pensar no turismo como uma fonte de benefícios econômicos, o Estado tem contribuído para a agenda climática e, com isso, Bonito é o primeiro destino a ter um plano ambiental.

“A Certificação de Carbono Neutro na categoria Climate Positive é um marco extraordinário e um incentivo para continuarmos nosso trabalho na busca pela excelência em ecoturismo sustentável. Estamos orgulhosos de sermos líderes nessa jornada e agradecemos a todos os envolvidos que tornaram isso possível”, finaliza.

Juliane Ferreira Salvadori, Secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, comentou sobre as belezas naturais da cidade de Bonito, com rios de águas cristalinas, grutas e cachoeiras, um lugar de preservação. “Ao longo de 30 anos, foi estruturado um turismo de maneira organizada e criteriosa. Todos os atrativos turísticos possuem licença ambiental, além de todos os passeios serem guiados, Bonito é referência em ecoturismo”, afirmou a secretária.

E para quem pensa que o turismo no Estado se resume a Bonito, Mato Grosso do Sul oferece 40 destinos turísticos banhados por água doce. Os locais estão inseridos no Mapa do Turismo Brasileiro, classificados por quantidade de atrativos, hospedagem, geração de emprego, arrecadação de impostos e quantidade de visitantes.

Quando se analisam os destinos mais procurados, as cidades que se destacam são: Aquidauana, região pantaneira conhecida pela alta procura por pescaria; Costa Rica, que abriga a Cachoeira da Rapadura, na Área de Proteção Ambiental do Rio Sucuriú. Além de proporcionar descanso e belas paisagens, o lugar também é ideal para a prática de trilhas de diferentes níveis de dificuldade e Corumbá é composto pela maior planície alagada do mundo, o Pantanal sul-mato-grossense. O local reúne uma vasta história de arquivo sobre a criação do Estado.

Os turistas destacam como diferenciais que somente na ‘Cidade Branca’ é possível navegar e almoçar a bordo de uma chalana no Rio Paraguai, visitar o Mirante do Cristo Rei do Pantanal, observar o pôr do sol no Porto Geral.

Outro destino de grande procura é Bodoquena, o município conta com a Cachoeira Boca da Onça, passeios de flutuação e vários balneários. A cidade é banhada em água de verde cristalino, repleta de serras e cachoeiras, como a Cachoeira Boca da Onça, Buraco do Macaco e Serra da Bodoquena.

A cidade de Jardim abre um lugar único e mágico no Brasil, o Buraco das Araras. O destino é uma depressão no arenito que forma o “buraco”, onde o vermelho da terra se mescla ao verde da natureza, criando um ambiente ideal para que as araras vermelhas usem o local como moradia. A trilha ecológica é realizada em torno do Buraco, que possui 500 metros de circunferência, rodeado de fauna e flora impressionantes.

Campo Grande não fica atrás e, de acordo com Maria Fernanda Balestieri, diretora-geral do Bioparque Pantanal, o maior aquário de água doce do mundo colocou Campo Grande dentre os roteiros turísticos de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo.

“O Bioparque também contribuiu com o desenvolvimento socioambiental, cultural e econômico de Mato Grosso do Sul. Com a inauguração, Campo Grande deixou de ser uma conexão para outras cidades, como Bonito e a região do Pantanal, e se tornou de fato um destino turístico. Temos relatos de pessoas de outros Estados que vieram conhecer Campo Grande e Mato Grosso do Sul, após terem conhecimento do Bioparque Pantanal”, afirmou.

O Bioparque Pantanal foi reconhecido pela revista norte-americana Time, em 2023, como um dos 50 melhores lugares do mundo para se visitar. Além disso, é referendado pelo Google com a maior pontuação entre os lugares mais visitados no Brasil e no mundo, ficando à frente de empreendimentos como o Museu do Louvre, Torre Eiffel e outros aquários e museus.

Por Thays Schneider

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram