Confira como vai ser as festividades natalinas na véspera e dia de Natal em Campo Grande

Programação Natalina – Nos dias 24 e 25 dezembro (vésepra e dia de Natal) haverá apresentações na 14 de julho, centro da cidade e Cidade do Natal; Confira quais são:

14 de Julho – Centro (encerramento)

Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, domingo, haverá a parada natalina na 14 de Julho, com início às 19h. Já no dia 25 de último dia de programação do Natal no Centro, além da parada natalinaàs 19h, haverá um show de encerramento às 20h, com o Grupo Fascínio.

Cidade do Natal

No dia 24 de dezembro, domingo, o horário de abertura da Cidade do Natal será às 17h30 e o encerramento das atividades às 20h. No local será celebrada a Missa do Galo, ministrada pelo Padre Paulo Vital, do Santuário Nossa Senhora da Abadia, às 18h. Em seguida haverá a parada natalina, que terá início às 19h30.

Já dia 25 de dezembro, segunda-feira terá apresentação do espetáculo “Magia da Estrela”, da Cida Habilidoces às 18h30. Já às 19h45, o Grupo Sampri se apresenta público antes da parada natalina, que começa às 21h. No Natal, o local vai funcionar em horário normal, das 17h30 às 22h.

