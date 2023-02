Vereadores pautam isenção do ISSQN para o transporte público de Campo Grande

A Câmara dos Vereadores de Campo Grande discute nesta terça-feira (7), a isenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), pago pela empresa responsável de realizar o transporte coletivo da Capital. O projeto foi protocolado nesta segunda-feira (6) pelo presidente da Casa, vereador Carlão (PSB).

Além disso, será proposta a subvenção econômica para o mesmo setor de transportes, afim de desafogar as dívidas para que o impacto não pese no bolso do consumidor final. No ano passado, o valor aportava R$ 1 milhão por mês ao Consórcio, sob justificativa da manutenção da tarifa de ônibus em R$ 4,40.

Aumento de passagem

Na quarta-feira (18), em audiência de conciliação no TRT (Tribunal Regional do Trabalho), foram discutidas propostas de aumento no valor da passagem.

Na reunião, que teve a presença de motoristas do transporte público, representantes do Consórcio Guaicurus e a prefeita Adriane Lopes (Patriotas), foi apresentada a proposta de reajuste da tarifa técnica em R$ 5,80, a partir dos estudos da Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos) emitiu.

Com isso, o valor final do "passe" pode ser redefinido entre R$ 4,65 e R$ 4,80. Com os subsídios do governo federal, estadual e dos municípios que chegaram a R$ 11 milhões no ano passado, é possível reduzir o valor final da passagem de ônibus à população.