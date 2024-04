Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Eleitor distante não significa eleitor desatento

As pesquisas divulgadas até o momento mostram dados que precisam ser lidos com muita atenção para que não venham a ser tiradas conclusões precipitadas e que não traduzam a realidade do momento eleitoral. Ao mesmo tempo, em que os indecisos se aproxima de 80%, a rejeição atinge boa parte dos que já estão com suas pré-candidaturas expostas e se estende até a partidos ou grupos políticos e até mesmo familiares, já bastante conhecidos e mesmo alguns que se interessaram recentemente na política estadual.

Esse número da pesquisa pode significar que o eleitor pode estar indeciso, mas não está desatento e muito menos desinformado e este é um dado que os marqueteiros das diversas campanhas devem prestar muita atenção para que na hora do voto ou até mesmo no meio da campanha não venham a ser surpreendidos. Normalmente, as pessoas só rejeitam o que conhecem ou no mínimo desconfiam que irá lhe fazer mal. Isso significa que a primeira decisão do eleitor já foi tomada.

Rejuvenescendo

O MDB, que é considerado como o partido mais tradicional, é um dos que mais tem recebido filiação de jovens, perdendo apenas para o PSOL e PT. Já os partidos de direita não estão despertando interesse dos jovens, como aconteceu durante a ascensão da era bolsonarista.

De saída

O ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, já admite que o PSDB deve mudar de nome ou no mínimo passar a integrar uma federação que contará com outras agremiações. Embora forte aqui no Estado, ele admite que, se não vencer em estados maiores, a tendência é desaparecer.

Definição

Na primeira quinzena de maio, uma reunião entre as principais lideranças do PSDB e PSD deve definir a situação entre os pré-candidatos a prefeito de Durados, Marçal Filho e José Carlos Barbosa, o Barbosinha. A expectativa é de que um dos dois desista do projeto, uma vez que nenhum quer ser vice.

TCE/MS

Para o mês de junho, termina o prazo estabelecido pelo STJ para conclusão do julgamento dos três conselheiros afastados do Tribunal de Contas do Estado Mato Grosso do Sul. Dependendo do resultado, poderão ser abertas até três vagas na corte e as indicações podem interferir nas disputas eleitorais.

Poderosa

A ministra Simone Tebet estaria tendo o poder de veto até mesmo na definição de candidaturas nas capitais. No radar dela estaria uma possível fusão entre o PSDB e MDB e com isso seu nome já é cotado como potencial candidata à Presidência da República e por isso não considera os candidatos tucanos como inimigos.

Presidenciável

Para tentar conter desconfianças de setores do PSDB que temem ter Tereza Cristina (PP) como adversária de Eduardo Riedel na disputa pelo Governo do Estado em 2026, aliados da senadora têm divulgado que seu projeto político para daqui a dois anos é concorrer à Presidência da República contando apoio de Jair Bolsonaro, caso ele permaneça inelegível.

Meninos eu vi

O ex-vereador Tetsuo Arashiro cumpriu alguns mandatos, eleito pela colônia japonesa na Câmara de Vereadores de Campo Grande, num tempo em que o legislativo municipal costumava ter muitos nisseis. Pouco antes de falecer em 2023, ao ser indagado sobre a ausência de representantes nipônicos no Legislativo municipal, deu a seguinte explicação.

– Eu sou nissei, depois vieram os sanseis e agora veio a geração dos não sei, que não querem saber de política.

“Para 2026 teremos apenas uns 12 partidos aptos a disputar as eleições”, Reinaldo Azambuja, presidente regional do PSDB de Mato Grosso do Sul.

