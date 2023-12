Ventos em Corumbá chegaram a mais de 90 km/h e município contabiliza estragos

A Defesa Civil e a Superintendência Municipal de Proteção percorrem nesta quarta-feira (13) o município de Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande para atender as regiões afetadas pelo temporal de ontem (12), que provocou rajadas de vento de 96 km/h, e causou estragos em diversos pontos da cidade.

As equipes verificam as condições estruturais dos prédios no Residencial Buriti, no conjunto Jardinzinho, onde os ventos destelharam pelos menos seis blocos de apartamentos. Além disso, é avaliada a situação para decidir quais são as ações de recuperação que serão executadas pela prefeitura.

Além da Defesa Civil, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS) também está mobilizada no município, com equipamentos e mão de obra para atuar na reconstrução. A Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) acionou empresas terceirizadas para atuar no local. Conforme a prefeitura, prédios públicos e privados foram afetados, e o cemitério Santa Cruz, n Centro, foi interditado para visitação, sendo que apenas sepultamentos estarão liberados.

O Governador Eduardo Riedel publicou um vídeo em suas redes sociais se solidarizando com a situação.

“São quase 19 horas, acabei de falar com o prefeito Marcelo Iunes, de Corumbá, dando toda a nossa solidariedade ao povo de Corumbá. Um acidente, infelizmente, afetou a vida de uma criança que foi a óbito e isso é o mais grave. Todo o dano material, a gente, junto com a prefeitura municipal, vai estar à disposição para restabelecer”, afirmou o governador.

Fatalidade

Devido ao temporal, uma criança morreu atingida pela estrutura da quadra da escola que estudava. Matheus Souza Marques, de sete anos, era aluno da 2ª série do ensino fundamental, da escola municipal Cássio Leite de Barros, e estava participando de uma aula de educação física na quadra da escola. Em determinado momento, a ventania se intensificou e causou o desabamento da cobertura da quadra. Os alunos ainda tentaram retornar a sala de aula, mas não foi possível.

A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Outras 11 crianças ficaram feridas e também foram encaminhadas para atendimento médico. Matheus foi velado essa manhã na Capela Cristo Rei. As aulas da Reme (Rede Municipal de Ensino) foram suspensas até sexta-feira (13).

O prefeito Marcelo Iunes decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento do pequeno Matheus.”É uma tristeza muito grande. Quero me solidarizar com a família, com os amigos e com toda a cidade que está consternada nesse momento. É uma dor muito difícil, tenho certeza disso”, afirmou o prefeito. Todos os eventos agendados em alusão aos 245 anos de Corumbá foram cancelados.

O chefe do Executivo municipal antecipou também que vai decretar Estado de Emergência na cidade. “Vamos só aguardar o relatório preliminar da Defesa Civil para termos definidos os locais mais atingidos e que vão precisar de uma ação mais rápida. Conversei com o governador Eduardo Ridel, com o secretário de Governo e (Gestão Estratégica), Pedro Caravina, que se colocaram a disposição da população para auxiliar no que for possível”, completou o prefeito Marcelo Iunes.

Em rede social, a direção da escola publicou nota de pesar: “Nunca vamos esquecer o brilho do seu olhar, o encanto do seu sorriso, a alegria que você tinha ao estar na escola. Eternas saudades da sua presença em nossa escola, entre nossos alunos, brincando e correndo. É com um grande pesar que enfrentamos sua despedida. Descanse em paz linda criança”.

Tempo

Conforme a precisão, ainda deve chover mais em Corumbá nesta quarta-feira (13), porém com menos impacto. O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Especiais) prevê volume de chuvas de até 30 mm, e ventos de 18 km/h.

De acordo com a coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), meteorologista Valesca Fernandes, foram registrados ventos de 90 km/h em Corumbá e 13mm de chuva.

