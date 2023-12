Espetáculo ‘Tormentas da Paixão’ chega a Campo Grande

A Cia. Os Melhores do Mundo está de volta a Campo Grande e desta vez com o espetáculo inédito “Tormentas da Paixão”, outro sucesso da Cia., que tem conquistado o público por onde passa. Na Capital, serão dois dias de apresentação realizados no teatro Dom Bosco. Os horários disponíveis são entre às 19h, 20h e 21h, e os valores dos ingressos variam conforme o setor e podem ser comprados no site. A classificação é a partir de 14 anos. “Tormentas da Paixão” narra a tragicômica história de Rebeca Sinclair, interpretada por Adriano Siri, que possui o sonho romântico de casar com o seu amado, o capitão Gregory Stanford. Contudo, seu amor é convocado para uma guerra e Rebeca aguarda o seu retorno. Mas, nas vésperas do casamento, o capitão desaparece, fazendo com que Rebeca enfrente momentos difíceis, de verdadeira tormenta. Quem comenta mais a respeito do espetáculo é Jovane Nunes, um dos integrantes do grupo, que ressalta as singularidades da apresentação.

“‘Tormentas da Paixão’ é uma das melhores peças do nosso repertório, engraçadíssima. As pessoas riem do começo ao final, realmente, é muito impressionante. E o figurino é muito bacana, o cenário também, é uma história completa, com começo, meio e fim. Essa peça é inédita em Campo Grande. Tenho certeza de que muita gente não viu e eu garanto que vai ser uma experiência maravilhosa, porque a peça é muito boa”, destaca o artista.

Há mais de 20 anos em cartaz, que apesar de manter o enredo, é sempre atualizada com piadas novas, o espetáculo, assim como as famosas comédias românticas e dramédias, já pode ser considerado um clássico. Quem assistiu, que ver de novo. Quem não assistiu, não resiste e procura assistir. Em Campo Grande, a peça ganha sessão extra devido ao entusiasmo do público pelo espetáculo. “Precisamos abrir, porque a primeira sessão, de imediato, teve os ingressos prarticamente esgotados!”, afirma o responsável pela produção do evento, Bruno Damus.

É por meio da caótica e hilária história de amor que a companhia satiriza questões que interpelam o cotidiano, como a política dos últimos anos e os absurdos de outro mundo, ocorridos em períodos pandêmicos, conforme o próprio grupo define, são críticas contundentes ao momento “social/político/inacreditável”. “Nós vamos desconstruindo, batendo, jogando contra, fazendo este papel de opinar e questionar por meio do riso. Ficamos muito felizes com a presença e reação positiva do público. E estamos, claro, sempre respeitando todos os protocolos de segurança”, afirma a atriz Adriana Nunes.

“Além disso, todos os nossos espetáculos são críticos. Nós não levantamos a bandeira de ninguém, nós fazemos piada com todo mundo, porque a nossa função é fazer rir. Tem política, sim, tem crítica, tem tudo, porque nós somos cronistas da realidade. Nós falamos no palco do que está acontecendo no momento. Mas é essa crítica política que nós fazemos, ela é imparcial, ela é assim, ela não defende ninguém. Ao contrário, ela bate em todo mundo!”, enfatiza Jovane Nunes.

Outro ponto de destaque do espetáculo é trazer, por meio do improviso, características singulares de cada cidade onde as apresentações ocorrem. Escândalos locais, derrotas constrangedoras no futebol regional? Nada se perde e tudo se transforma com o humor da Cia. Luxúria, deslumbre, sarcasmo com o estilo hollywoodiano de narrar história e com os dramas mexicanos popularizados no Brasil, são apenas algumas das características que compõem a trama, envolta de exagero, poder, amor, tragédia e, claro, muito humor.

Conforme comenta Jovane: “Nós estamos atentos a tudo que está acontecendo, não só na política, como, por exemplo, no comportamento, na cultura popular, no futebol. Em tudo que acontece nas cidades nós observamos e colocamos sempre na peça, mas colocamos de uma forma engraçada”.

Trajetória de sucesso

Criada em 1995, há 28 anos, o grupo é referência por seus trabalhos pioneiros e admiráveis no âmbito do humor. O grupo, formado em Brasília, é composto por artistas de diversos locais. Em dias atuais, o elenco é formado por Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Víctor Leal e Welder Rodrigues, e as peças apresentadas pela Cia., além de circular o Brasil todo, também já estiveram em Portugal e nos EUA, eles possuem 3 DVDs de grande sucesso, um deles gravado em Nova Iorque. Uma de suas apresentações de sucesso é “Hermanoteu na Terra de Godah”, que conta a história de um pastor, Hermanoteu, do tempo do Antigo Testamento, que recebe uma missão de Jeová para libertar a Terra de Godah. Durante a sua jornada, acontecem diversos incidentes que conectam os personagens em diferentes tempos e lugares da história.

“É sempre uma honra receber Os Melhores do Mundo em Campo Grande. Como produtor, sinto-me privilegiado por trabalhar com eles. Eles são os melhores no palco e fora dele também. Já trouxe a Cia. várias vezes para cá, com vários espetáculos e é incrível ver a receptividade do público!”, destaca o produtor sobre o espetáculo, que acontece neste final de semana, sexta (16), às 19h e 21h e sábado (17), às 20h. O teatro Dom Bosco está na Av. Mato Grosso, 225 e os ingressos podem ser comprados pelo site: ingressos.spartaproducoes. com.br.