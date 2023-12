Chuva deixa estragos em MS e quarta-feira segue com tempo instável

As chuvas deixaram diversos estragos em Mato Grosso do Sul na tarde de ontem (12), principalmente em Corumbá, onde uma criança de sete anos morreu após ser atingida pelo teto da quadra esportiva da escola. Para esta quarta-feira (13), o tempo segue instável no Estado, com possibilidade de chuva com raios, rajadas de vento e queda de granizo.

Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de 33°C. Em Dourados, 15°C pela manhã e 29ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 18°C inicialmente e sobem até os 34ºC. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 13°C e máxima de 26°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 12°C e 26°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 18°C e máxima de 28°C; Aquidauana terá variação entre 18°C e 30°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 14°C e atinge os 26°C. No norte, Coxim terá 23°C cedo e alcançará os 37°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 21°C pela manhã e 37°C de tarde.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com o alerta de tempestades para grande parte de MS, com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo, até o fim da manhã de hoje, podendo ser renovado.

