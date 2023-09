Ventos de até 60 km/h deixam moradores sem energia eletrica em Dourados

Os ventos fortes atingiram Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, na tarde de hoje (4) e deixaram bairros do município sem energia elétrica. Houve relatados também de queda de árvores em diversos bairros do município.

Conforme informações apuradas pelo site Dourados News, populares relataram falta de energia na região dos bairros Cabeceira Alegre e Jardim Água Boa.

Segundo a Defesa Civil, foi registrado queda de árvores ao lado da Escola Municipal Frei Eucario Schmitt, no Jardim dos Estados.

