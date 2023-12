Homem é esfaqueado por diversas vezes após discussão com amigo na Capital

Um homem de 52 anos, foi encaminhado em estado grave para Santa Casa, na manhã de hoje (04), após ser esfaqueado, durante uma discussão em frente de um estabelecimento a Rua Homero Lima, Bairro Jardim Zé Pereira, em Campo Grande.

Informações apuradas pela reportagem é que a vítima e o suspeito, de 27 anos, eram amigos. Ambos estavam em discussão, quando o autor pegou uma faca e passou a desferir golpes na vítima.

Equipes da Polícia Militar e socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Segundo os militares, no momento em que chegaram ao local, depararam com o autor sob efeito de drogas. Ele foi preso em flagrante e responderá pelo crime. A vítima foi encaminhada para Santa Casa em estado grave e está sob cuidados médicos.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na 7º Delegacia de Polícia de Campo Grande (7ªDP).