Lula chega em Campo Grande e diz que vai embrulhar picanha para a China

Ao anunciar que no primeiro lote de carne a ser exportado, através da Rota Bioceânica para a China, vai ter uma picanha, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva agitou as redes sociais e chamou atenção para a visita que fará a Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (12). “A primeira carne que o chinês vai receber desse frigorífico vai ser eu que vou embrulhar e vou aproveitar e colocar meu nome na picanha para que ele saiba que eu estou exportando a picanha” disse Lula.

A presença de Lula em Mato Grosso do Sul terá curta duração, pois a chegada está prevista para as 9h e o retorno a Brasília está marcado para as 12 horas, uma vez que da Capital irá para São Paulo onde tem outra agenda.

A solenidade acontecerá na sede do frigorifico JBS, que irá inaugurar uma nova planta, construida já com a expectativa de aumento das exportações para os países asiáticos, que está previsto com obra da Rota Bioceânica.

A programação será , em princípio voltada para a economia, mas com a declaração de Lula citando a picanha já provocou opositores uma vez que durante a campanha eleitoral na qual derrotou jair Bolsonaro, ele prometeu que o pobre voltaria a comer picanha durante o seu governo.

