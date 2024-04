Vem frio por aí! Quarta-feira em Campo Grande começou com neblina e massa de ar frio se aproxima de MS

Campo Grande amanheceu nesta quarta-feira (17) com forte neblina. Apesar das condições climáticas, o Aeroporto Internacional de Campo Grande mantém suas operações regulares, sem relatos de voos afetados até o momento.

A meteorologia prevê que o estado de Mato Grosso do Sul continue com variações climáticas até a quinta-feira (19). Além da capital, outras cidades do estado também têm suas previsões para hoje. Ponta Porã deverá alcançar uma máxima de 24ºC, enquanto Nova Alvorada do Sul e Bonito atingirão 26ºC. Já Maracaju, Nova Andradina, Dourados e Porto Murtinho registrarão uma máxima de 27ºC. Coxim e Corumbá terão temperaturas máximas de 28ºC, enquanto Três Lagoas pode chegar aos 29ºC.

Com o avanço de uma frente fria, as temperaturas podem cair consideravelmente em algumas regiões do estado já na manhã de quinta-feira. Previsões indicam mínimas de 13ºC em Ponta Porã, 14ºC em Sete Quedas, 15ºC em Iguatemi e 16ºC em Dourados, Eldorado, Mundo Novo e Itaquiraí.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) alerta para a chegada de uma massa de ar frio sobre o estado, ocasionando instabilidades climáticas e potencializando as condições adversas. Este alerta é especialmente importante devido ao risco de cortes de energia elétrica, quedas de árvores e outros possíveis transtornos.

O Cemtec também emitiu um alerta laranja para várias cidades do estado, como Ladário, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, entre outras, indicando a necessidade de precaução e atenção redobrada diante das condições climáticas adversas.

