Chuva intensa atinge Campo Grande na manhã desta terça

A terça-feira (16) está sendo de chuva intensa em várias regiões de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a chuva teve início por volta das 9h, e assim como na segunda-feira (15), um volume considerável de chuva foi registrado em diversas regiões.

Na Avenida Ricardo Brandão, o alto volume de água fez com que o córrego quase transbordasse. Na região do bairro Chácara Cachoeira, a chuva também foi intensa, ao ponto da fisioterapeuta Priscila Oliveira (28) estacionar seu veículo devido à baixa visibilidade.

“Eu estava na região da Câmara Municipal, quando precisei estacionar para esperar, aproximadamente 15 minutos, a chuva diminuir um pouco. A visibilidade estava muito baixa. Depois de esperar esse tempo, a chuva não amenizou e notei que vários bueiros estavam transbordando. Precisei desviar minha rota pela Avenida Afonso Pena”, relatou.

O bairro Parati, na região sul da Capital, também foi fortemente atingido pela quantidade de chuva e, mais uma vez, o trecho que vai da rotatória de um supermercado atacadista até a segunda entrada de um condomínio, foi alagada.

De acordo com informações do instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o volume da chuva em Campo Grande nas últimas 24h foi de 27,4 milímetros e apenas em uma hora de chuva desta terça-feira, choveu 12,6 milímetros. Ainda conforme o Inmet, o alerta para chuvas e tempestades continua valendo para todo o Mato Grosso do Sul, pelo menos até a noite de quarta-feira (17).

segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as instabilidades devem ocorrer principalmente nas regiões Centro, Sul, Sudeste e Oeste do estado, com acumulados que podem ultrapassar 50mm em 24h. De acordo com o órgão, a formação de nuvens e chuvas são favorecidas por um ciclone extratropical sobre a Argentina que gera uma frente fria em Mato Grosso do Sul.

Com informações do Inmet e Cemtec.

